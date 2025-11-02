Tähtitieteilijät tekivät halloweenin alla kauniin teemaan sopivan muodostelman taivaalla.
Chilestä Atacaman aavikolta löytyvä VLT-teleskooppijärjestelmä (tulee sanoista Very Large Telescope) havaitsi kosmisesta kaasusta ja pölystä muodostuneen pilven, joka muistutti kovasti lentävää lepakkoa.
Muodostelman havainnut Euroopan eteläinen observatorio (ESO) kertoo sivuillaan, että taivaalla näkyvä punainen sumu on tähtien syntypaikka, jossa vastasyntyneet tähdet vapauttavat energiaa virittääkseen ympärillä olevia vetyatomeja.
– Kohde kattaa neljän täyden kuun kokoisen alueen taivaalla ja näyttää siltä, kuin se yrittäisi metsästää yläpuolellaan loistavaa kohtaa ravinnokseen, ESO tiivistää näyn.
Kuva taltioitiin hyödyntämällä 268 megapikselin kameraa. Punainen sumun kerrotaan sijaitsevan noin 10 000 valovuoden päästä Maasta.
Katso lepakkoa tarkemmin yläpuolelta.