Nasan astronautti kuvasi avaruusasemalta revontulten tanssin Pohjois-Amerikan yllä.

Astronautti Zena Cardman ei ole ikinä eläissään nähnyt revontulia maasta käsin. Sen jälkeen, kun hän elokuussa saapui kansainväliselle ISS-avaruusasemalle, hän on saanut ihailla niitä usein.

Maanantaina 17. marraskuuta revontulten tanssi Pohjois-Amerikan yllä oli niin upea, että Cardman videoi sen.

Videolla näkyy myös, kuinka ukkosmyräkät loistavat Etelä-Amerikan taivaalla ja kuinka aurinko alkaa nousta.

Katso video artikkelin alusta.