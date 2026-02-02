Tilanteen ripeästä kehittymisestä kertoo, että viime perjantaina lähetettiin jäänmurtotehtäviin kaksi alusta samana päivänä. Tämä on Arctian liiketoimintajohtajan mukaan todella harvinaista.
Jäänmurtajia operoiva valtionyhtiö Arctia arvioi, että sen kaikki kahdeksan murtajaa ovat todennäköisesti pian toiminnassa Itämerellä.
Jäänmurron liiketoimintajohtaja Paavo Kojonen kertoi STT:lle sunnuntaina, että merijään paksuus on kasvanut ja jäätynyt alue laajentunut kovien pakkasten myötä vauhdilla.
– Olosuhteet eivät ole vielä kauhean haastavat, mutta jäätä tulee kovaa vauhtia lisää koko ajan. Kovia pakkasia on ollut pitkään, Kojonen sanoi.
Sunnuntai-iltaan mennessä Arctialla oli viisi murtajaa Perämerellä ja yksi Suomenlahdella. Tilanne on edennyt verrattain nopeasti, sillä talven ensimmäinen Arctian murtaja lähti vesille uudenvuoden aattona.
Vielä viime viikon alkupuolellakin murtajia oli merellä vasta neljä kappaletta. Perjantaina määrä kasvoi kertaheitolla kuuteen, kun samana päivänä mobilisoitiin liikkeelle kaksi murtajaa. Kojosen mukaan tällainen on hyvin harvinaista.
– Viime päivät ovat olleet sellaista ajolähtöä. Tilanne on kehittynyt nopeasti, Kojonen kertoi.