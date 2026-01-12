Rajavartiolaitos valvoo Fitburg-aluksen poistumista kansainvälisille vesille.

Helsingin poliisi kertoo, että taannoiseen kaapelirikkoon liittyvät esitutkintatoimenpiteet ovat siinä vaiheessa, että Fitburg-aluksen takavarikko on purettu ja se saatetaan ulos Suomesta 12. tammikuuta.

Tiedotteen mukaan Helsingin poliisilaitoksen johtama operaatio päättyy, kun alus on irronnut Kantvikin satamasta.

Rajavartiolaitos valvoo aluksen poistumista Suomen aluevesiltä ja talousvyöhykkeeltä.

Fitburg-aluksen epäillään aiheuttaneen Elisan merikaapelin rikkoutumisen 31. joulukuuta. Vauriokohta sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä.

Tiedotteessa kerrotaan, että keskusrikospoliisi jatkaa esitutkintaa yhdessä Viron keskusrikospoliisin kanssa. Suomessa asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Keskusrikospoliisin tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi kertoo tiedotteessa, että Helsingin käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina 11. tammikuuta yhden miehistön jäsenen ja osa miehistöstä pysyy yhä matkustuskiellossa.