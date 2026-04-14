Ruby Rose syyttää Katy Perryn käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen yökerhossa. Perry kiistää väitteet.

Muun muassa Orange Is the New Black -sarjasta tuttu näyttelijä Ruby Rose, 40, on esittänyt raskaita syytöksiä laulaja Katy Perrystä. Rose väitti nyt jo poistetuissa somekommenteissaan, että Perry olisi käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen.

– Katy Perry käytti minua seksuaalisesti hyväkseen Spice Market -yökerhossa Melbournessa. Kuka välittää paskaakaan hänen mielipiteistään? Rose kommentoi Complexmusic-sivuston Threads-postaukseen, joka käsitteli Perryn reaktiota Justin Bieberin konserttiin.

Eräs Threads-käyttäjä kysyi Roselta lisätietoja väitetyistä tapahtumista. Rosen mukaan hän oli väitetyn hyväksikäytön aikaan parikymppinen.

– Hän ei suudellut minua. Hän näki, että "lepäsin" parhaan ystäväni sylissä vältelläkseni häntä, kumartui, veti alusvaatteensa sivuun ja hieroi inhottavaa vaginaansa kasvoilleni, kunnes silmäni aukesivat ja oksensin hänen päälleen, Rose väitti kommentissaan.

– Oksennettuani hänen päälleen kerroin tarinan julkisesti, mutta muutin sen hauskaksi pikku kännitarinaksi, koska en tiennyt, miten muuten olisin voinut käsitellä asiaa, Rose jatkoi.