Iso-Britannian hallitus on evännyt Kanye Westiltä pääsyn maahan.
Yhdysvaltalaisen rap-artisti Kanye "Ye" Westin oli määrä esiintyä tulevana kesänä Isossa-Britanniassa Wireless-festivaaleilla. Britannia kuitenkin eväsi räppärin pääsyn maahan ja koko festivaali jouduttiin perumaan, kertoo BBC.
West on ollut viime vuosina kohun keskellä. Hän antoi muun muassa vuonna 2022 useita juutalaisvastaisia lausuntoja sosiaalisessa mediassa sekä haastatteluissa.
West myi kaupassaan hakaristi-paitoja vuoden 2025 alussa. Hän on myös ylistänyt Adolf Hitleriä, ja julkaissut kappaleen Heil Hitler. Räppäri myös kohautti esiintymällä Ku Klux Klan -tyylinen huppu päässään Vultures-albuminsa kuuntelutilaisuudessa Miamissa. Ku Klux Klan on rasistinen, Yhdysvalloissa perustettu äärijärjestö.
Lue myös: Kaksi Kanye Westin yksityiskoulun entistä työntekijää kertoo kammottavista olosuhteista – ovet lukittiin ulkoapäin
West julkaisi tammikuussa The Wall Street Journal -lehdessä sivun pituisen anteeksipyynnön.