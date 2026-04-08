West myi kaupassaan hakaristi-paitoja vuoden 2025 alussa . Hän on myös ylistänyt Adolf Hitleriä , ja julkaissut kappaleen Heil Hitler. Räppäri myös kohautti esiintymällä Ku Klux Klan -tyylinen huppu päässään Vultures-albuminsa kuuntelutilaisuudessa Miamissa. Ku Klux Klan on rasistinen, Yhdysvalloissa perustettu äärijärjestö.

West on ollut viime vuosina kohun keskellä. Hän antoi muun muassa vuonna 2022 useita juutalaisvastaisia lausuntoja sosiaalisessa mediassa sekä haastatteluissa.

Teksti on otsikoitu ”Niille, joita olen satuttanut".

Hän kuvailee myös, miten kaksisuuntainen mielialahäiriö sai hänet maaniseen tilaan.

– Kadun ja olen syvästi häpeissäni toiminnastani siinä tilassa, ja olen sitoutunut ottamaan vastuun, hoitoon ja merkittävään muutokseen. Se ei kuitenkaan oikeuta tekoani. En ole natsi tai antisemitisti. Rakastan juutalaisia, hän kirjoittaa.