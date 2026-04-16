Poliisi aloitti tutkinnan Ruby Rosen väitteiden tiimoilta. Väitteiden mukaan Katy Perry olisi käyttänyt Rosea seksuaalisesti hyväkseen.
Poliisi tutkii väitteitä, joiden mukaan laulaja Katy Perry olisi käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen näyttelijä Ruby Rosea yökerhossa Melbournessa yli kymmenen vuotta sitten. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.
Victorian osavaltion poliisi julkaisi asiasta tiedotteen keskiviikkona.
– Melbournen seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuneen hyväksikäytön tutkintaryhmän rikostutkijat tutkivat [väitettyä] aiemmin tapahtunutta seksuaalirikosta, joka sattui Melbournessa vuonna 2010. Poliisin tietojen mukaan tapaus sattui anniskelupaikassa Melbournen keskustassa, tiedotteessa kerrotaan.
Poliisi ei kommentoi asiaa enempää tutkinnan ollessa käynnissä.
Ruby Rose väittää Katy Perryn käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen./All Over Press