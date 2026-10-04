Laulaja Viivin uuden Sydän-kappaleen julkaiseminen vaati vuosien odotuksen, sillä kappaleessa käytetään Eminemin jättihitistä tuttua melodiaa. Lopulta levy-yhtiöstä tuli puhelu, jota Viivi oli odottanut neljä vuotta.

Laulaja Viivi julkaisi perjantaina 2. lokakuuta toisen albuminsa Herkkisten liiga. Albumilta löytyvän Sydän-kappaleen taustalla on poikkeuksellinen tarina, josta Viivi kertoi Huomenta Suomessa.

Kappaleessa kuullaan yhdysvaltalaisen rap-tähti Eminemin Mockingbird-kappaleesta tuttua kertosäkeen melodiaa.

Viivi kertoo olevansa suuri Eminem-fani ja kuunnelleensa tämän musiikkia paljon. Idea melodian käyttämiseen syntyi kuitenkin lähes vahingossa.

– Muistan, että olin just kuunnellut Mockingbirdiä jonkun verran. Sitten me mentiin biisileirille ja alettiin tehdä Sydän-biisiä ja aloin jotenkin hyräilemään Mockingbirdin kertsimelodiaa.

Melodia tuntui sopivan kappaleeseen.

– Sitten me todettiin Joonas Kerosen ja Lauri Halavaaran kanssa, että piru vie, sanoitetaan tämä, laitetaan tämä kertsi ja katsotaan, mitä tapahtuu.

Lupaa odotettiin neljä vuotta

Kappaleen tekeminen oli kuitenkin vasta alkua. Jotta Sydän voitiin julkaista, Eminemin kappaleesta tutun melodian käyttöön tarvittiin tietysti lupa.