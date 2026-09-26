MTV:n Rikospaikan uutena kasvona aloittanut Arman Alizad ja rikostoimittaja Pekka Lehtinen keskustelivat ensimmäisessä Arman & Lehtinen -jaksossa lapsiin kohdistuvista julmista henki- ja muista väkivaltarikoksista.

Arman Alizad kertoi Etelä-Afrikan taannoisista raaoista farmimurhista, joiden uhreiksi joutui pieniä lapsia, jopa vauva, joka poltettiin vanhempien silmien edessä.

– Itse henkilökohtaisesti näen sen niin, että jos sä teet jotain tuollaista lapselle, olet allekirjoittanut paperin, jossa luovut sun kaikista ihmisoikeuksista. Eli siinä kohtaa, kun sä teet sen, sä tiedostat, että sitten voidaan tuoda keskiaika takaisin ja sulle voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Ja sekään ei riitä, Alizad sanoi.

– Nämä ovat esimerkki ihmismielen äärimmäisestä pahuudesta, Lehtinen totesi.

Arman & Lehtinen kommentoivat myös suojelupoliisiin kohdistunutta laajaa rikosvyyhtiä, jossa tuli syytteet seitsemälle. Epäiltynä on myös supon ex-päällikkö Antti Pelttari.

Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa.