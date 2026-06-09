Helikopterin kaksihenkinen miehistö pelastettiin.
Yhdysvaltain armeijan Apache-taisteluhelikopteri on pudonnut mereen Hormuzinsalmen läheisyydessä, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.
Helikopterin kaksihenkinen miehistö pelastettiin. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi selvillä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tapausta sanomalla, että lentäjät ovat kunnossa ja että tapauksesta julkaistaan raportti tiistaina.
Yhdysvallat on käyttänyt Hellfire-ohjuksilla varustettuja Apache-taisteluhelikoptereita alueella muun muassa lennokkien torjuntaan.