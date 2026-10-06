Otto Ruoppi on poissa pelistä, kun Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue kohtaa EM-karsintojen viimeisessä lohko-ottelussaan Kosovon tiistai-iltana.

Ruoppi, joka oli sivussa jo Pikkuhuuhkajien edellisestä ottelusta Romaniaa vastaan, on palannut seurajoukkueensa Mainzin vahvuuteen.

20-vuotias Ruoppi viimeisteli Pikkuhuuhkajien avausmaalin Espanjaa vastaan toissa viikon 2–1-voitossa, mutta joutui jättämään kentän toisella puoliajalla loukkaantumisen takia.

Otto Ruoppi loisti Pikkuhuuhkajien paidassa Espanjaa vastaan.

Mika Lehkosuon miehistö varmisti paikkansa EM-jatkokarsinnoissa, kun se voitti Romanian vieraissa 2–0 viime viikon keskiviikkona.

Lohkovoittoon Suomelta vaadittaisiin tänään täyttä pistepottia Kosovosta, sekä Espanjan kotitappiota Romanialle.

Pikkuhuuhkajille kelpaisi myös Espanjan tasapeli, mutta silloin Suomen olisi kurottava kiinni Espanjan yhdeksän maalia parempi maaliero.

Pikkuhuuhkajat ei sen sijaan voi enää sijoittua parhaiden lohkokakkosten vertailussa ykköseksi, mikä veisi joukkueen suoraan ensi kesän EM-lopputurnaukseen. Parhaan lohkokakkosen tonttia pitää parhaillaan Puola, jolla on kasassa 27 pistettä. Suomi on kerännyt ennen viimeistä peliään 22 pistettä.

Todennäköisimpänä lopputulemana on täten se, että Suomi taistelee EM-kisapaikastaan taas jatkokarsintojen puolella. Pikkuhuuhkajien mahdollinen vastus arvotaan myöhemmin.

Ottelu Suomen ja Kosovon välillä potkaistaan käyntiin kello 20 Suomen aikaa Pristinassa. Espanjan ja Romanian välinen ottelu pelataan samaan aikaan.