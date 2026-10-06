Ranska teki neljä maalia viimeisen 13 minuutin aikana, kun se nousi tappioasemasta 4–1-voittoon Belgiaa vastaan Kansojen liigassa maanantai-iltana.
Zinedine Zidanen tappioton aikakausi Ranskan maajoukkueen peräsimessä sai jatkoa vaihtomiestensä ansiosta.
Belgia meni reilun puolen tunnin kohdalla johtoon, kun Dodi Lukebakio pääsi läpiajoon ja laukoi pallon ohi Ranskan maajoukkueessa debytoineen Guillaume Restesin.
Ranska tasoitti ottelun lopulta 77. minuutilla, kun vaihdosta sisään tulleen Désire Douén matala laukaus ohitti Belgian tolppien välissä debytoineen Maarten Vandevoordtin.
Neljää minuuttia myöhemmin Rayan Cherki ja Michael Olise – jotka olivat astuneet kehiin tunnin kohdalla – taituroivat Ranskan johto-osuman.
Michael Olise, 24, on ollut osallisena 17 maalissa 16 maaotteluun vuonna 2026.2026 Jean Catuffe
Ottelun loppuhetkillä Olise teki vielä kaksi maalia itse – molemmat Douén syötöistä. Bayern Münchenin tähtilaituri jatkoi näin loistavaa virettään maajoukkueessa.
Ranska johtaa Kansojen liigan A-liigan lohkoaan 10 pisteellä neljästä pelistä ja Belgia jatkaa kolmantena. Italia nousi lohkossa toiseksi kukistettuaan Turkin maalein 3–1.