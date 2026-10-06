Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Valko-Venäjälle Kansojen liigan lohko-ottelun 0–1. Ottelun ainoa maali syntyi poikkeuksellisen nopeasti.
Ottelu alkoi shokeeraavasti, kun Artem Shumanski pamautti Valko-Venäjän 1–0-johtoon: vain reilun 10 sekunnin pelin jälkeen.
Kotijoukkueena puolueettomalla kentällä Budapestissä pelannut Valko-Venäjä sai avauspuoliskolla myös rangaistuspotkun, mutta Lukas Hradecky torjui tyylikkäästi Zahar Volkovin yrityksen.
Huuhkajat laukoi ottelussa vain kahdesti kohti maalia. Se piti palloa yli 70-prosenttisesti. Tasoitusta ei vaisun esityksen myötä syntynyt.
Samassa lohkossa Albania oli todella kovilla Fifa-rankingin viimeisenä majailevan San Marinon kanssa. Se nappasi 2–1-voiton vasta lisäajalla rangaistuspotkusta.
Neljä ottelua käsittänyt maajoukkueikkuna päättyi tähän otteluun. Huuhkajat voitti San Marinon ja Albanian, mutta kahdesta Valko-Venäjä-ottelusta irtosi tasapeli ja tappio.
C-liigan lohkotilanteessa Albania on kärjessä yhdeksällä pisteellä. Suomi ja Valko-Venäjä ovat takana seitsemässä pisteessä.
Suomi pelaa marraskuussa ottelut Albaniaa ja San Marinoa vastaan. Lohkon voittaja nousee Kansojen liigan B-tasolle ja voi ansaita paikan EM-jatkokarsinnoissa.