Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue päätti EM-karsintalohkonsa runsasmaaliseen 4–4-tasapeliin Kosovoa vastaan. Samalla varmistui, ettei pieni mahdollisuus suorasta kisapaikasta toteutunut, vaan Suomi hakee EM-kisapaikkaa jatkokarsinnasta.

Suomi kuittasi ottelussa neljästi Kosovon johto-osuman. Pikkuhuuhkajien maaleista vastasivat Arttu Lötjönen, Marius Söderbäck, Matias Siltanen ja 90. minuutilla vain hetkeä ennen kentälle vaihdettu Onni Helen.

Edes voitto ei olisi auttanut Suomea lohkovoittoon ja suoraan kisapaikkaan, sillä Espanja hoiteli samaan aikaan Romanian murskaavasti 7–1 ja eteni lohkon voittajana suoraan EM-kisoihin.

Espanja voitti lohkon 27 pisteen turvin, Suomi oli toinen 23 pisteellä.

Suomen EM-kisapaikka ratkeaa jatkokarsinnassa, johon vastustaja arvotaan myöhemmin.