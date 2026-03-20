Petteri Orpo luonnehti Unkarin pääministerin toimintaa sietämättömäksi.

Unkarin pääministeri Viktor Orban sai Brysselin EU-huippukokouksessa moiteryöpyn niskaansa tempoilevan Ukraina-linjansa vuoksi.

Vielä joulukuun EU-huippukokouksessa Orban oli mukana hyväksymässä 90 miljardin euron lainapakettia Ukrainalle ja uusinta Venäjän vastaista pakotepakettia, mutta sittemmin hän on jarruttanut niiden etenemistä vedoten öljyputkikiistaan Ukrainan kanssa.

Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa tahallisesta viivyttelystä Venäjän iskussa vaurioituneen Druzhba-öljyputken korjaamisessa ja toimitusten uudelleenaloittamisessa.

Orban tiivisti Unkarin kannan viestipalvelu X:ssä torstaina ilmaisulla "ei öljyä = ei rahaa". Orbanin mukaan huippukokouksessa käyty keskustelu on kovaa, mutta hän piti puolensa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti Orbanin tekemää U-käännöstä ennennäkemättömäksi, kun taas Saksan liittokansleri Friedrich Merz piti sitä räikeänä epälojaalisuuden osoituksena muita EU-maita kohtaan.

– Olen täysin varma, että tämä jättää syvät jäljet, Merz sanoi tiedotustilaisuudessaan huippukokouksen päätteeksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa puolestaan sanoi, että Unkarin linja on täysin mahdoton hyväksyä.

– Kukaan ei voi kiristää eurooppalaisia instituutioita, Costa painotti.

"Sietämätöntä toimintaa"

Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi Orbanin toimintaa Brysselissä poikkeuksellisen kovasanaisesti.

– Orbanin toiminta on sietämätöntä, koska meillä oli sopimus. Hän on pettänyt tässä suhteessa kollegansa ja käyttää Ukrainan hätää hyväksi omassa vaalityössään, Orpo sanoi saapuessaan EU-huippukokoukseen.

Unkarissa on parlamenttivaalit huhtikuun puolivälissä. Puolueettomien kannatuskyselyjen mukaan Orbanin haastajan Peter Magyarin Tisza-puolue olisi voittamassa Orbanin Fidesz-puolueen vaaleissa.

Orpon mukaan EU-maiden johtajien on toimittava syntyneessä tilanteessa nyt viisaasti, etteivät he toimillaan tue kansallismielisen ja EU-kriittisen Orbanin vaalityötä.

Orpon mukaan Ukrainan tukemisessa on päästävä eteenpäin niin pian kuin mahdollista, sillä maa tarvitsee lisärahoitusta viimeistään huhtikuussa.

"Suomelle aivan kriittinen kysymys"

Jos Orpo löysi moitittavaa Orbanin toiminnasta, niin EU-huippukokouksen linjauksiin päästökaupasta hän oli sitäkin tyytyväisempi.

Energian hinta ja siihen kytkeytyvä päästökauppa olivat huippukokouksen keskeisimpiä kysymyksiä Ukrainan ja Lähi-idän sodan ohella.

Orpo riemuitsi siitä, että EU:n päästökauppajärjestelmän perusteisiin ei puututtu niin kuin osa jäsenmaista olisi halunnut.

Esimerkiksi Italian pääministeri Giorgia Meloni on halunnut keskeyttää EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan energian hintojen nousun hillitsemiseksi.

– Tämä on Suomelle aivan kriittinen kysymys. Me olemme sitoutuneet päästökauppajärjestelmään ja olemme valinneet sen meidän strategiseksi osa-alueeksemme jo aikoja sitten, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan huippukokouksen jälkeen.

Orpo muistutti myös, että Suomen teollisuus on investoinut kymmeniä miljardeja euroja puhtaan energian ja puhtaiden tuotteiden tuotantoon.

– Jos me olisimme muuttaneet Euroopan tasolla linjaa tässä, niin se olisi ollut erittäin huono asia, Orpo arvioi.

Kansallisia tukitoimia

Päästökauppajärjestelmän perusteisiin puuttumisen sijasta huippukokouksessa sovittiin, että EU-maissa voidaan toteuttaa lyhyen aikavälin kansallisia toimia energian hintojen alentamiseksi, Orpo kertoi.

Tällaisia väliaikaisia ja kohdennettuja toimia voisivat olla esimerkiksi erilaiset verohelpotukset ja muut julkiset tukitoimet.

Huippukokouksessa sovittiin Orpon mukaan myös, että EU-komissio antaa heinäkuussa esityksen päästökaupan välitarkasteluksi.

Orpo kiitteli päästökauppakysymyksessä tehtyä yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa, joihin lukeutuivat muun muassa Ruotsi, Tanska ja Hollanti. Orpon mukaan myös EU-komissio on Suomen kanssa vahvasti samalla linjalla.

– Nostan hattua (komission puheenjohtajan) Ursula von der Leyenin sitoutumiselle päästökauppajärjestelmään ja puhtaaseen siirtymään, Orpo sanoi.