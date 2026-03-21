Myös presidentti Trump tervehti Budapestissa kokoontuneita konservatiiviaktiiveja videoviestillä.
Unkarissa konservatiiviaktiivit ovat kokoontuneet tänään Budapestissa, jonne myös Yhdysvaltain konservatiivipresidentti Donald Trump lähetti videoviestin.
Videoviestissään Trump sanoi tukevansa täysin Unkarin pääministerin Viktor Orbánin valintaa huhtikuun vaaleissa, kertoi Hungary Today -uutissivusto. Orbanin on "voitettava isosti", Trump sanoi tyylilleen uskollisesti.
Trump sanoi sivuston mukaan videolla myös, että Euroopan on palattava takaisin aiempaan kuosiinsa.
CPAC-lyhenteellä tunnettu kokous järjestetään vain kolmisen viikkoa ennen Unkarin tulevia parlamenttivaaleja, joissa Orbania voi mielipidekyselyiden perusteella uhata tappio.
Orban ylisti Trumpia
Myös Orban kiitteli kokouksen avajaispuheessaan Trumpia ja sanoi Unkarin elävän kultakautta Yhdysvaltain-suhteissaan.
– Presidentti Trumpin voitettua (vaalit) Yhdysvalloissa, maailmasta on tullut parempi paikka. Hän on tukahduttanut sukupuolipropagandan sekä asettanut perheen etusijalle politiikassaan, Orbán kehui Hungary Todayn mukaan.