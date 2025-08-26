Nyt selvisi paras aika juoda kahvia

Tutkimus selvitti mielialan ja kofeiinin kulutuksen yhteyksiä, eivätkä tulokset välttämättä yllätä.

Saksalaisen Bielefeld Universityn ja englantilaisen Warwickin yliopiston yhteistyötutkimuksessa tutkijat havaitsivat positiivisen yhteyden aamuisen kofeiinin kulutuksen ja yleisen mielialan välillä.

Tutkimus julkaistiin Scientific Reports -julkaisussa elokuussa 2025.

Koehenkilöt raportoivat tuntevansa olonsa heti onnellisemmaksi

Tutkimukseen osallistuneet säännölliset kofeiinin kuluttajat kertoivat tuntevansa olonsa heti onnellisemmaksi ja innokkaammaksi juotuaan kupin kahvia tai muuta kofeiinipitoista juomaa, ja tämä tunne kesti 2,5 tuntia.

Tämä aito onnellisuuden tunne oli voimakkaampi aamulla kuin myöhemmin päivällä, tutkimuksesta ilmenee. Koehenkilöt kokivat vaikutuksia myös yleisessä tyytyväisyydentunteessa sekä surumielisyydessä, jonka havaittiin vähentyneen pienissä määrin.

Tutkimuksessa seurattiin 236 nuorta saksalaista neljän viikon ajan. Osallistujat täyttivät seitsemän kertaa päivässä älypuhelimillaan lyhyitä kyselylomakkeita mielialastaan ja kofeiinin kulutuksestaan edeltäneiden 90 minuutin aikana.

– Noin 80 prosenttia aikuisista maailmanlaajuisesti kuluttaa kofeiinipitoisia juomia, ja tällaisten stimuloivien aineiden käyttö juontaa juurensa kauas ihmiskunnan historiaan, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja, Bielefeldin yliopiston professori Sakari Lemola tutkimusartikkelissa.

–Jopa villieläimet kuluttavat kofeiinia; mehiläiset ja kimalaiset suosivat kofeiinia sisältävien kasvien mettä.

Osallistujat olivat selvästi paremmalla tuulella aamuisin, kun he olivat juoneet kofeiinipitoisia juomia, verrattuna muihin päiviin, jolloin he eivät olleet vielä saaneet energiaa.

Kuppi kahvia neljän tunnin välein

Tutkimusryhmä havaitsi, että aamuisen kofeiinin kulutuksen mielialaa kohottavat vaikutukset liittyvät stimulantin vaikutukseen adenosiinireseptoreihin.

– Kofeiini toimii estämällä adenosiinireseptoreita, mikä voi lisätä dopamiinin toimintaa aivojen avainalueilla. Tämä on vaikutus, jonka tutkimukset ovat liittäneet mielialan paranemiseen ja valppaudentason nousuun, professori Anu Realo Warwickin yliopistosta sanoo tutkimusartikkelissa.

Olemassa olevat tutkimukset viittaavat siihen, että 75 milligrammaa kofeiinia neljän tunnin välein voi parantaa mielialaa koko päivän ajan. Määrä vastaa noin yhtä kahvikupillista.

Asiantuntijat suosittelevat yleensä enintään 400 milligrammaa kofeiinia päivässä, mikä vastaa noin neljää kahvikupillista.

Tästä tutkijat yllättyivät

Tutkijat halusivat selvittää, vaihtelevatko kofeiinin vaikutukset yksilöittäin. He olettivat, että henkilöt, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta, raportoisivat negatiivisista mielialamuutoksista kofeiinin nauttimisen jälkeen. Eroja ei kuitenkaan havaittu.

– Olimme hieman yllättyneitä, kun emme havainneet eroja raportoidussa mielialassa henkilöiden välillä, joiden kofeiinin kulutus tai masennusoireiden, ahdistuneisuuden tai unihäiriöiden aste vaihteli. Kofeiinin saannin ja positiivisten tai negatiivisten tunteiden väliset yhteydet olivat melko yhdenmukaiset kaikissa ryhmissä, sanoi tutkija Justin Hachenberger Bielefeldistä tutkimusartikkelissa.

Kaikki koehenkilöt olivat tottuneita kofeiinin käyttäjiä, Hachenberger sanoo.

Kahvin vaikutukset ovat laajasti tutkittuja

Johns Hopkinsin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan mukaan kahvi ei vain paranna mielialaa, vaan sisältää myös terveydelle hyödyllisiä antioksidantteja, jotka voivat vähentää sisäistä tulehdusta ja suojata kroonisilta sairauksilta.

Tutkimukset osoittavat, että säännöllisesti kahvia juovat ovat vähemmän alttiita sairastumaan tyypin 2 diabetekseen, sydänsairauksiin, dementiaan, Parkinsonin tautiin ja jopa paksusuolen syöpään.

Kofeiinin tiedetään kuitenkin aiheuttavan riippuvuutta, ja sitä tutkimus ei selvittänyt, johtuivatko positiiviset mielialavaikutukset siitä, että riippuvuutta ruokittiin.

– Jopa kohtuullisesti kofeiinia kuluttavat ihmiset voivat kokea lieviä vieroitusoireita, jotka häviävät aamulla ensimmäisen kahvi- tai teekupillisen myötä, sanoo tutkija Realo.

Riippuvuuden lisäksi kofeiini voi aiheuttaa muun muassa unettomuutta, sydämentykytystä ja ruoansulatusongelmia.

Paras aika: 60–90 minuuttia heräämisen jälkeen

Kahvin tuomaa kohonnutta mielialaa ei kuitenkaan kannata asiantuntijoiden mukaan lähteä hakemaan heti herättyään.

Asiantuntijat suosittelevat, että hyvän olon ylläpitämiseksi paras aika ensimmäiselle kahville on 60–90 minuuttia heräämisen jälkeen, kun stressihormoni kortisoli on saavuttanut huippunsa ja alkaa laskea.

Lähde: New York Post