Alkoholin myynti viivästyy tiistaiaamuna – tässä syy

Tiistaina 9.9. alkoholia ei saa totuttuun tapaan heti aamuyhdeksältä.
Tiistaiaamuna alkoholiostoksille suuntava joutuu odottelemaan muutamia minuutteja normaalia myöhempään.
Kansainvälisenä FASD-päivänä 9.9. Alkoissa, R-kioskeissa ja S-ryhmän myymälöissä alkoholinmyynti aloitetaan yhdeksän minuuttia aiempaa myöhemmin.
Alkon, R-kioskin, S-ryhmän, Kehitysvammaliiton sekä Ensi- ja turvakotien liiton yhteisessä kampanjassa lisätään tietoisuutta siitä, että FASD (fetal alcohol spectrum disorders) on vamma, jonka estämiseen riittää raskaana olevan täysraittius raskausaikana.
Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on itse asiassa yleisin ehkäistävissä oleva sikiövaurioiden syy, kertoo Käypä hoito.
– Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kuvaava FASD koskettaa suurta joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia Suomessa. Voidaan arvioida, että joka koululuokalla on yksi lapsi, jolla on FASD, toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala tiedotteessa.
Hintsala kertoo, että alkoholin aiheuttamat vauriot näkyvät esimerkiksi vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä.
"Virheellinen myytti"
Suomessa syntyy Kehitysvammaliiton mukaan joka vuosi 600–3 000 lasta, joita raskaana olleen alkoholinkäyttö on pysyvästi vaurioittanut.
– Yksi raskaudenaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyvä virheellinen myytti on, että alkoholia voisi nauttia turvallisesti jossain raskauden vaiheessa. Alkoholi on kuitenkin haitallista kaikissa raskauden vaiheissa ja pienikin määrä voi vaurioittaa syntymättömän ihmisen loppuelämäksi, muistuttaa tiedotteessa Alkon vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.
Alkossa on jo vuodesta 2015 avattu FASD-päivänä ovet vasta klo 9.09.
4:50Tapasimme perheenäidin, jonka elämään on vaikuttanut hänen oman äitinsä raskauden aikainen alkoholin käyttö.