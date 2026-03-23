Ravitsemusterapeutti kertoo, millaisilla eväillä kannattaa lähteä ylioppilaskirjoituksiin – nämä eväsruokavinkit sopivat myös muille!

Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat käynnistyneet. Kallion lukion opiskelijat esittelivät aiemmin MTV Uutisille kirjoituseväänsä.

Eväsgallup osoitti, että monet nuoret pakkaavat mukaansa erilaisten suolaisten ja makeiden naposteltavien lisäksi erityisesti energiajuomaa.

Makeiset ja energiajuomat "pikavippiä"

Ravitsemusterapeutti Kirsi Englundin mukaan eväiden joukosta löytyi paljon hyviäkin vaihtoehtoja. Jännittävässä ja stressaavassa tilanteessa on ihan ok pakata mukaan myös pientä herkkua tai energiajuomaa.

– Makeiset ja energiajuomat ovat hieman pikavippiä, että ne hetkeksi tuovat sitä piristystä. Mutta sitten voi tulla se väsähtäminen ja suorituskyvyn lasku myöhemmin, Englund totesi Huomenta Suomessa perjantaina.

Siksi tällaisten ruokien ja juomien nauttiminen kannattaa Englundin mukaan jättää suorituksen loppupuolelle. Ravitsemusterapeutin mukaan proteiinipatukat ja -vanukkaat voivat myös olla kätevä ja helppo lisä eväskattaukseen.

– Eiväthän ne ravitsemuksellisesti korvaa aterioita, hän muistuttaa.

Tarkkana kofeiinin kanssa

Myös kofeiinin kanssa kannattaa olla tarkkana. Jännittävässä ja stressaavassa tilanteessa kofeiini saattaa lisätä erilaisia fyysisiä oireita, kuten sydämen sykkeen nousua, tärinää ja hermostuneisuutta.

Herkkävatsaisilla kofeiini yhdistettynä stressiin voi aiheuttaa myös ikäviä vatsaongelmia.

– Aika hankala yhdistelmä tuollaisessa tilanteessa.

Millaiset eväät ravitsemusterapeutti sitten pakkaisi mukaan ylioppilaskirjoituksiin? Katso videolta vinkit.