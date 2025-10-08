Sokeripitoisten juomien kuluttamisella voi olla yhteys hiustenlähtöön, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Kärsitkö hiustenlähdöstä? Juotko sokeripitoisia juomia, kuten limuja? Näillä asioilla saattaa olla yhteys.

Ruokavaliolla ja ravitsemuksella on vaikutusta hiusten hyvinvointiin, ja erityisesti hiukset kaipaavat D-vitamiinia ja rautaa. Hyötyä voi kuitenkin olla myös alkoholin ja virvoitusjuomien rajoittamisesta, kirjoittavat portugalilaisen Universidade do Porton tutkijat.

Miehillä korkeampi riski

Tutkijat kokosivat yhteen viimeisen vuosikymmenen aikana tehtyjä tutkimuksia aiheesta. Heidän johtopäätöksensä osoittavat, että sokeripitoisten juomien kulutus lisää miesten hiustenlähtöriskiä.

Tässä analyysissä siteeratun vuonna 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan jo 11 tölkkiä sokeripitoisia juomia viikossa, eli yli 3 500 millilitraa, lisäsi nuorten miesten riskiä kaljuuntumiseen. Tutkijat kuitenkin totesivat, että näiden kahden tekijän välistä syy-seuraussuhdetta oli vaikea vahvistaa, sillä tiedot perustuivat 1028 osallistujan itse raportoituihin tietoihin.

Sokeripitoisten juomien nauttiminen on kuitenkin yhdistetty myös liikalihavuuteen, hampaiden reikiintymiseen ja muihin ongelmiin, jotka ovat yhteydessä hiustenlähtöön.

Muutokset ruokavaliossa voivat ehkäistä ja hoitaa ongelmaa

Portugalilaistutkijat kuitenkin huomauttivat, että vuoden 2023 tulokset saivat tukea vuoden 2016 tutkimuksesta, jossa todettiin, että yksinkertaisia sokereita sisältävien jalostettujen elintarvikkeiden nauttiminen oli "epäsuora tekijä, joka liittyy hiustenlähtöön".

Tämä johtuu siitä, että nämä elintarvikkeet stimuloivat ylimääräisen talin tuotantoa, joka on ihoa ja hiuksia kosteuttava öljyinen aine. Tämä johtaa bakteerien kasvuun päänahassa, mikä voi aiheuttaa ärsytystä ja tulehdusta. Nämä tekijät puolestaan edistävät hiustenlähtöä.

– Tulokset viittaavat siihen, että kohdennetut ruokavalion muutokset voivat olla tärkeitä hiustenlähdön ja kaljuuntumisen ehkäisyssä ja hoidossa. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta voimme syventää ymmärrystämme näistä yhteyksistä ja kehittää näyttöön perustuvia suosituksia, kirjoittajat totesivat.

Osittain myös normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö

Androgeneettinen alopecia, joka tunnetaan myös nimellä perinnöllinen kaljuuntuminen, on yleisin syy miesten ja naisten hiustenlähtöön. Kaljuuntumista voidaan joissain tapauksissa hoitaa, mutta tulokset vaihtelevat yksilöllisesti.

Hiusten ohentuminen ja kaljuuntuminen jossain määrin on kuitenkin täysin normaali ikään liittyvä fysiologinen ilmiö, Terveyskirjasto muistuttaa. Miehillä hiukset saattavat alkaa harventua jo nuorella aikuisiällä, ja naisilla vasta lähempänä keski-ikää.

Lähde: Independent