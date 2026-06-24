E5-ryhmän on tarkoitus keskustella Naton tulevasta huippukokouksesta sekä Ukrairan että Lähi-idän tilanteesta.
Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz.
Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä.
Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta.