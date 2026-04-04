Viime viikkoina Venäjä on iskenyt aiempaa useammin päiväsaikaan.
Ukrainassa Dnipropetrovskin alueella useita ihmisiä on kuollut Venäjän tekemässä drooni-iskussa, kertovat ukrainalaisviranomaiset.
Torille osuneessa iskussa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä.
Alueen kuvernöörin mukaan haavoittuneiden joukossa on 14-vuotias tyttö, jonka tila on kriittinen.
Yli neljä vuotta kestäneen laajan hyökkäyssodan aikana Venäjä on tehnyt ilmahyökkäyksiä Ukrainaan pääosin yöaikaan. Viime viikkoina Venäjä on iskenyt aiempaa useammin päiväsaikaan, kuten myös perjantaina.