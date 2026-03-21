Ukrainan drooni pisti matalaksi arvokkaan taistelukopterin.
Ukrainan armeija on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa se väittää tuhonneensa 20. maaliskuuta venäläisen Ka-52-taisteluhelikopterin, jota "alligaattoriksikin" kutsutaan.
Iskun tehnyt taisteluosasto kertoo, että helikopteri pudotettiin valokuitudroonin avulla, jonka havaitseminen on radio-ohjattavaa droonia vaikeampaa. Vastaavasti valokuitudroonin yhteys katoaa herkästi ja se vaatii vain kuitukaapelin katkeamisen.
Video näyttää, kuinka kopteri putoaa osuman jälkeen alas savuten ja liekehtien.
Armeijan mukaan osuma sytytti helikopterin tuleen, jonka jälkeen miehistö päätyi pakkolaskuun. Pakkolaskun jälkeen miehistö yritti paeta, mutta armeija kertoo eliminoineensa venäläissotilaat.
Kyiv Independent kertoo, että Ka-52-helikopteri on tärkeä osa Venäjän operaatioita Ukrainassa. Sen hintalapuksi on arvioitu lähemmäs 14 miljoonaa euroa.
Merkillepantavaa on, että kopteriin osuneen droonin arvon voidaan sanoa olevan satoja euroja.
Kyiv Independentin tietojen mukaan Ukraina on pudottanut sodan aikana arviolta 350 venäläishelikopteria.