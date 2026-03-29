Tasavallan presidentti kommentoi Kouvolan seudulle pudonneita drooneja.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on julkaissut lausunnon Suomeen pudonneista drooneista.
– Suomen alueelle on tänään aamulla harhautunut lennokkeja. Niistä toinen on tunnistettu ukrainalaiseksi, presidentti kirjoittaa.
Presidentti Stubb korostaa lausunnossaan, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa.
– Viranomaisemme reagoivat asiaan välittömästi. Kiitän kaikkia viranomaisia tehokkaasta toiminnasta.
Presidentti Stubbin mukaan Suomella on valmius valvoa ja turvata aluettamme.
– Tapahtumien selvittämistä jatketaan. Seuraamme tilannetta. Viranomaiset ylläpitävät valmiutta reagoida erilaisiin tilanteisiin.
