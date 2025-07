Heinäkuun "sääennuste" vuonna 2100: Välimerelle ei asiaa, Suomikin paahtuu

Sääennuste kesällä 2100 saattaa näyttää vaikkapa tältä.

MTV:n Sään pyörteissä -ohjelman tuoreissa jaksoissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomeen tulevien vuosikymmenten aikana.

Heinäkuun 1. päivä vuonna 2100 ilmastonmuutos on todennäköisesti muokannut Euroopan säätä merkittävästi. Meteorologi Markus Mäntykannas esittelee yhden kuvitteellisen skenaarion, miltä sääennuste voisi tuolloin näyttää.

– Tässä olen yrittänyt korostaa kahta ääripäätä, mitä Euroopan säätilassa voidaan nähdä, Mäntykannas kertoo.

– Meillä on täällä yksi alue, jossa tulee viikkotolkulla kaatamalla vettä ja on viileää. Sitten on toinen laajempi alue, jossa varoitellaan maastopaloista ja lämpötilat ovat 30–40 asteen välillä.

Säätyyppi jämähtää

Näkemys selkeästä kahtiajaosta perustuu siihen, että tulevaisuudessa suursäätila saattaa ilmastonmuutoksen myötä jämähtää yhä pidemmäksi ajaksi paikalleen.

Samaan aikaan kun Saksassa lämpötila on sääkartassa vain +17, muun muassa Suomessa varoitellaan maastopaloista ja asteita on +32.

– Nämä korkeapaineetkin voivat olla vastaisuudessa yhä pitkäkestoisempia. Ne möllöttävät paikallaan todella pitkään.

Tukalan kuumat helleputket lisääntyvät siis Pohjois-Euroopassakin, mutta eivät vedä vertoja Välimeren alueen korvennushelteille.

– Tuo Välimeren asia on ihan oma lukunsa. Voimakkaimmin meillä kesät tulevaisuuden ilmastossa lämpenee nimenomaan Välimeren maissa, jopa sellainen viisi astetta, Mäntykannas toteaa.

– Kyllä tuo Välimeren kesämatkailu alkaa tuntua yhä vain vastenmielisemmältä ajatukselta tällaisissa lämpötiloissa.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta kokonaisuudessaan, miltä sääennuste 75 vuoden päästä voisi näyttää.