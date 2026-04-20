Vaalivoittaja on saamassa liki puolet äänistä.
Bulgarian parlamenttivaaleissa maan entisen presidentin Rumen Radevin keskustavasemmistolainen Progressiivinen Bulgaria -koalitio on saamassa selvän enemmistön parlamentissa.
Ennusteiden mukaan koalition kannatus on noin 44 prosenttia, mikä tarkoittaa vähintään 129 paikkaa 240-paikkaisessa parlamentissa.
Äänistä on laskettu noin kolmannes, ja Progressiivinen Bulgaria on saanut yli 44 prosenttia äänistä.
Sunnuntain parlamenttivaalit olivat jo maan kahdeksannet tällä vuosikymmenellä.