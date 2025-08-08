"Nämä ovat hälytysmerkkejä" – tunnistatko tauon tarpeen työpaikalla?

Jos työpäivien jälkeen ei jaksa muuta kuin räplätä puhelinta ja maata sohvalla, on työpäivän tauotus todennäköisesti puutteellista.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan asiantuntijatyötä tekevät kokevat työelämän kiihtyneen ja taukojen pitämisen vaikeutuneen.

– Lähes 80 prosenttia asiantuntijatyötä tekevistä kertoi kyselyssä olevansa jokseenkin tai erittäin kuormittuneita, kertoo tutkimuksen toteuttaneen Cuckoon työkykyasiantuntija Anni Havas Huomenta Suomessa.

– Tilanne ei voi jatkua. Työikäisten määrä vähenee koko ajan ja jos heidän työkyky myös heikkenee, niin se ei ole hyvä asia.

Työpäivät suunnitellaan tauottomiksi

Erikoispsykologin Niina Lyytisen mukaan asiantuntijatyössä työn käsitys on levinnyt.

– Työ on tullut vapaa-ajalle viemään aikaa.

– Toki työelämä on myös intensifioitunut. On paljon muutoksia, kiirettä ja työmäärä on suuri, eikä välttämättä aina ole resurssit kunnossa työpaikoilla. Ei ole riittävästi tekijöitä.

Lyytisen mukaan ongelma on myös se, että työpäivistä suunnitellaan jo lähtökohtaiseksi sellaisia, ettei siihen mahdu hengähdyshetkeä.

– On kokouksia niin, ettei ole taukoja välissä.

Lyytinen huomauttaa, että työkulttuuria pitää rakentaa tauottamista kannustavaksi. Johdon ja jokaisen työntekijän pitää toimia esimerkkinä, sillä ihminen on laumaeläin.

– Jos huomaa, ettei tuo tauota ja itse tauottaa, voi tulla syyllinen ja laiska olo.

Nämä merkit kertovat taukojen tarpeesta

Työpäivän aikana tauon tarpeesta voivat kertoa esimerkiksi keskittymisvaikeudet.

– Jos alkaa pomppia tehtävästä toiseen, eikä mene suunnitelman mukaan, voi se olla yksi merkki uupumuksesta. Moni kuvaa myös aivosumua. Nämä ovat hälytysmerkkejä.

– Valitettavasti aika moni huomaa työpäivän jälkeen, jos ei ole tauottanut päivää. Kun menee kotiin, lysähtää vain sohvalle ja on ehkä vain somessa ja katsoo telkkaria.

Tauottaminen ei ole laiskuutta

Lyytisen mukaan tauottaminen lisää palautumista ja sitä kautta tuottavuutta.

– Jos sääntelee vireystilaa, pystyy keskittymään ja tekemään tehtävät loppuun, työstä tulee tehokkaampaa.

– Teemme vähemmän virheitä ja pystymme ratkaisemaan paremmin ongelmia, kun olemme palautuneita.

Tauot lisäävät myös hyvää ilmapiiriä työyhteisössä.

– Olemme usein paljon mukavampia työkavereillemme, kun meillä on palautumista.

