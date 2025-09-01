"Huolestuttava löydös" etätyöntekijöistä

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan etätyöläisille kertyy enemmään paikallaanoloa kuin toimistolla työskenteleville.

Turun yliopistossa tutkittiin työpaikoilla tehdyn työn ja etätyön yhteyksiä työpäivän fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon.

Occupational & Environmental Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että niillä, jotka tekivät fyysistä työtä, aktiivisuutta kertyi työpäivän aikana eniten, kun taas hybridi- ja etätyöntekijöillä aktiivisuutta kertyi vähiten.

"Huolestuttava löydös" etätöiden liikkumattomuudesta

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt pitivät fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa mittaavaa liikemittaria ympäri vuorokauden ranteessaan yhden työviikon ajan.

Tutkijat erottelivat osallistujat joko fyysisen työn, vain toimistossa tehdyn työn, hybiridityön tai etätyön tekijöiksi.

Keskimäärin hybridi- ja etätyöntekijät kerryttivät paikallaanoloa työajalla jopa 5,6 tuntia, kun toimistolla työskentelevien paikallaanoloaika oli 4,8 tuntia ja fyysistä työtä tekevien 3,7 tuntia.

– Etätyö on tullut suosituksi työmuodoksi, mutta tutkimuksemme mukaan se näyttäisi kerryttävän paikallaanoloa jopa 1–2 tuntia enemmän kuin työpaikoilla tehty työ. Tämä on huolestuttava löydös, sillä toimistotyön tiedetään jo ennestään olevan hyvin passiivista, kertoo erikoistutkija Tuija Leskinen Turun yliopistosta tiedotteessa.

Työtä pitäisi tauottaa

Vertailtaessa hybridityöntekijöiden toimisto- ja etätyöpäivien fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa havaittiin, että tässäkin tapauksessa etätyö kerrytti puoli tuntia enemmän paikallaanoloa kuin toimistotyö.

Paikallaanoloa etätyöpäivänä voi kerryttää esimerkiksi työmatkaliikkumisen jääminen pois. Myös työnaikaiset aktiiviset siirtymiset voivat lyhentyä.

Toimistoilla istumista saatetaan pyrkiä vähentämään vaikkapa sähköpöytien avulla, mutta etätöissä tällaista mahdollisuutta ei välttämättä ole. Etäpalaverien venyminen ja ketjuunyuminen lisäävät myös paikallaanoloa.

– Nyt kesälomien jälkeen onkin oivallinen hetki uusien työtapojen muodostamiselle tai niiden päivittämiselle. Etenkin etätyössä tauot istumisesta saattavat jäädä liian lyhyiksi. Liikkeen lisääminen etätyöhön virkistää ja vetreyttää ja tuo tutkitusti myös terveyshyötyjä, vinkkaa erikoistutkija Tuija Leskinen.

Runsaan paikallaanolon, kuten pitkittyneen istumisen, tiedetään altistavan muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille, painonnousulle ja sydäntautiriskeille. Liiallinen istuminen aiheuttaa myös yhteiskunnalle vuosittain 1,5 miljardin kustannukset, nostaa rajusti syöpäkuoleman todennäköisyyttä sekä suurentaa vaaraa sairastua aivoinfarktiin.

Eritoten etätyöpäivää tulisikin tauottaa mahdollisuuksien mukaan.

Lähde: Turun yliopisto