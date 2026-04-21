Ammattikorkeakoulujen työriitaan etsitään edelleen ratkaisua.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ varoittaa lakosta Oulun ammattikorkeakoulussa. Lakko toteutuu keskiviikkona 6. toukokuuta, ellei meneillään olevassa sovittelussa saada ratkaisua siihen mennessä.
Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta.
Eilen OAJ antoi lakkovaroituksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle, ja se olisi toteutuessaan päivää ennen Oulun lakkoa.
Tänään on OAJ:n lakko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksilla neljässä eri kaupungissa.
