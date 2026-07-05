17-vuotias Kimi Tani on voittanut kartingin Euroopan mestaruuden KZ2-luokassa.
Mestaruus varmistui Italian Sarnossa EM-sarjan päätösosakilpailussa. Hän voitti kaikki lähtönsä ja nousi viidenneltä sijalta mestariksi. KZ2 on aikuisten moottoriurheiluluokka.
– En tiedä mitä sanoa! Täällä dominoimme läpi viikonlopun. Rehellisesti sanottuna en ole koskaan tuntenut tällaista, Tani kommentoi FIA:n sivuilla.
Tani nousi voittonsa myötä harvalukuiseen suomalaisjoukkoon. Kartingin arvokisamitaleita ovat juhlineet aiemmin Heikki Kovalainen ja Kimi Räikkönen.