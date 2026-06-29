Kivenmurikan näköinen luu paljastui maailman suurimman dinosauruksen häntänikamaksi.
Kymmeniksi vuosiksi tutkijoiden arkistoihin unohtunut fossiili on osoittautunut ensimmäiseksi Etelämantereelta löydetyksi dinosauruksen luuksi.
Tutkimuslaitos British Antarctic Survey (BAS) kertoo, että nikama löydettiin Etelämantereelta vuonna 1985. Fossiilin luun löytänyt geologi Mike Thomson kirjasi sen kuuluneen suurelle matelijalle, minkä jälkeen fossiili laitettiin laatikkoon Britannian Cambridgessa sijaitsevassa tutkimuslaitoksessa.
Nyt BAS kertoo, että nikaman on tunnistettu kuuluneen Titanosaurukselle, joka oli suurin koskaan elänyt dinosauruslaji. Ne painoivat yleensä noin 15 tonnia.
Fossiili oli yksi tuhannesta näytteestä, joita Antarktikselta oli tuotu vuosikymmenten saatossa.
BAS:in johtaja Mark Evans sanoo BBC:lle kiinnittäneensä fossiiliin huomiota sattumalta jokin aika sitten.
– Joskus sitä vaan miettii, että mitähän tuossakin laatikossa on. Sitten sen avaa ja miettii: "Hmm, tämä näyttää mielenkiintoiselta", Evans kuvaili löytämishetkeä.
Evans sanoo löydön auttavan tutkijoita määrittelemään tarkemmin myös muita Etelämantereelta löytyneitä fossiileja.