Jäämies Ötzi ei ollutkaan sitä, mitä luultiin

Arkeologeja on pitkään kiehtonut 5 300 vuotta sitten eläneen, maailman ehkä tutkituimman muumion kohtalo: kuka nelikymppisenä kuollut Ötzi oli, miten hän päätyi korkealle vuorille ja miksi hän koki väkivaltaisen kuoleman?

Tieteellisessä Cell Genomics -lehdessä julkaistiin keskiviikkona tutkimus , joka osoittaa, että muumiosta on kaivettavissa yhä lisää tietoa. Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa CNN sekä Science - ja Nature -tiedelehdet.

Ennakkoluulot kivikauden eurooppalaisista muovasivat kuvaa?

– On huomionarvoista, kuinka oma ennakkokäsityksemme kivikauden eurooppalaisesta on vääristänyt (museossa esillä olevaa) rekonstruktiota, CNN siteeraa tutkimuksessa mukana ollutta Johannes Krausea, joka johtaa arkeogenetiikkaa Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology -tutkimuslaitoksessa Saksan Leipzigissä.