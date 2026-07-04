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Brittien kansallisarkistosta löytyi unohdettu dokumentti – paljastui ainutlaatuiseksi palaksi historiaa

Asiakirja on kopio niin sanotusta itsenäisyysjulistuksen Exeterin painoksesta. Se on yksi vain 11 säilyneestä kopiosta ja ainoa, jonka tiedetään sijaitsevan Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Hän teki löydön vain muutamia viikkoja ennen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisen 250-vuotisjuhlapäivää, joka on tänä viikonloppuna.

Länsi-Lontoon Kew'ssa sijaitsevassa Kansallisarkistossa vapaaehtoisena työskentelevä Michael Scurr löysi paperin, kun hän toukokuussa alkoi luetteloida Britannian kansalliskokoelmaan kuuluvia asiakirjoja, joita ei aiemmin oltu kirjattu yksityskohtaisesti.

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Kaapparialukselta takavarikoitu asiakirja

The Guardianin mukaan siirtokuntien kongressi oli valtuuttanut yhdysvaltalaiset kaapparilaivat hyökkäämään Ison-Britannian asukkaille kuuluvien laivojen ja muiden alusten kimppuun, valtaamaan ne ja ottamaan haltuunsa. Dalton oli ensimmäinen yhdysvaltalainen kaapparilaiva, joka jäi vangiksi Euroopan vesillä.

Muut tärkeät asiakirjat toimitettiin Amiraliteettioikeudelle, itsenäisyysjulistuksen kopiota ei. Sen sijaan se vain kirjattiin ja unohdettiin yli kahdeksi vuosisadaksi laivaston arkistojen kätköihin.

Uutisvälitystä vuonna 1776

Arkistoasiantuntija Moore kertoo, että nämä painoarkit eli "broadsidet", joita kirjapainot suolsivat ulos muissakin suurissa kaupungeissa, oli suunniteltu painettaviksi nopeasti, jaettaviksi vauhdilla sekä mahdollisimman monen ihmisen luettavaksi ja omaksuttaviksi mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Dalton-laiva ei koskaan pysähtynyt Exeterissä, mutta Moore pitää todennäköisenä, että sen kapteeni Eleazer Johnson osti kopion läheisestä Portsmouthin satamakaupungista New Hampshiressa, kun alus poikkesi siellä pikaisesti ottamaan kyytiin lisää miehistöä.