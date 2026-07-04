Arkistoja selannut mies löysi brittiläisen kansallisarkiston kokoelmista todella harvinaisen asiakirjan.
Brittiläisestä kansallisarkistosta löytyi äärimmäisen harvinaiseksi kuvailtu kopio Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta, uutisoi The Guardian.
Länsi-Lontoon Kew'ssa sijaitsevassa Kansallisarkistossa vapaaehtoisena työskentelevä Michael Scurr löysi paperin, kun hän toukokuussa alkoi luetteloida Britannian kansalliskokoelmaan kuuluvia asiakirjoja, joita ei aiemmin oltu kirjattu yksityskohtaisesti.
Kopio löytyi niteestä, jossa oli 1700-luvulta peräisin olevan Kuninkaallisen laivaston kirjeenvaihtoa.
Hän teki löydön vain muutamia viikkoja ennen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisen 250-vuotisjuhlapäivää, joka on tänä viikonloppuna.
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Tällainen asiakirja on kyseessä
Asiakirja on kopio niin sanotusta itsenäisyysjulistuksen Exeterin painoksesta. Se on yksi vain 11 säilyneestä kopiosta ja ainoa, jonka tiedetään sijaitsevan Yhdysvaltojen ulkopuolella.
Kansallisarkiston asiakirja-asiantuntijan Graham Mooren mukaan löydöstä tekee erityisen merkittävän se, että sen päätymisestä Kuninkaallisen laivaston haltuun on säilynyt "hämmästyttävän täydellinen tarina".