Muinaisen Egyptin hallitsijoiden viereen haudattujen henkilöiden kohtalosta on saatu lisätietoa tuoreen tutkimuksen myötä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan muinaisessa Egyptissä, noin 5000 vuotta sitten, harjoitettiin ihmisten uhraamista. Tutkimuksesta uutisoi tiedesivusto Live Science.
Uudessa tutkimuksessa Purduen yliopiston antropologian tutkija Roselyn Campbell tarkasteli uudelleen useita pääkalloja, jotka olivat haudattuina kolmen hallitsijan hautojen läheisyyteen.
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Kyseiset hallitsijat olivat kuningas Djer, kuningas Djet ja Meretneith (nainen, joka todennäköisesti hallitsi Egyptiä ajoittain).Haudat oli rakennettu muinaisen pyhän Abydosin kaupungin lähelle ensimmäisen dynastian aikana.
Jo aiemmin on epäilty, että kuninkaallisten hautojen lähelle haudatut henkilöt olisi uhrattu, ”jotta he voisivat palvella kuningastaan tuonpuoleisessa”. Pääkalloista ei oltu kuitenkaan havaittu kuolemaan johtavia vammoja.
Rikostekniset menetelmät käytössä
Cambell tutki nyt 46 pääkalloa uudelleen käyttäen nykyaikaisia rikosteknisiä menetelmiä. Tutkimuksessa kiinnitettiin myös aiempaa enemmän huomiota siihen, millaisia jälkiä erilaiset vammat jättävät ihmisen luustoon.