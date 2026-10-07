MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Cambell tutki nyt 46 pääkalloa uudelleen käyttäen nykyaikaisia rikosteknisiä menetelmiä. Tutkimuksessa kiinnitettiin myös aiempaa enemmän huomiota siihen, millaisia jälkiä erilaiset vammat jättävät ihmisen luustoon.

Jo aiemmin on epäilty, että kuninkaallisten hautojen lähelle haudatut henkilöt olisi uhrattu, ”jotta he voisivat palvella kuningastaan tuonpuoleisessa”. Pääkalloista ei oltu kuitenkaan havaittu kuolemaan johtavia vammoja.

Kyseiset hallitsijat olivat kuningas Djer , kuningas Djet ja Meretneith (nainen, joka todennäköisesti hallitsi Egyptiä ajoittain).Haudat oli rakennettu muinaisen pyhän Abydosin kaupungin lähelle ensimmäisen dynastian aikana.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Jokerit vastaan HIFK – tässä on ennakkosuosikki: "Suunta ylöspäin"

Sotilaslähteet MTV:lle: Suomella on karmea ongelma, josta "Venäjällä ei harhakäsitystä"

Perheenäiti Hannelelle myytiin liikennekelvoton auto: "Hengellä tai turvallisuudella ei mitään merkitystä"

Lapsi kammosi hoitotoimenpidettä niin paljon, että hänet vietiin "Pariisiin" – näin lääkäripelkoa voi lievittää

Campbell havaitsi nyt ensimmäistä kertaa, että peräti 18 kallossa oli merkkejä vammoista, jotka olivat todennäköisesti johtaneet henkilön kuolemaan. Tutkimuksen mukaan tämä viittaa siihen, että nämä henkilöt oli todennäköisesti uhrattu.

”Faaraon kirous” tappoi tutkijoita: Nyt epäiltyä aiheuttajaa valjastetaan parannuskeinoksi

Campbell havaitsi, että monissa kalloissa oli viivamaisia lineaarisia murtumia, joita oli aiemmin pidetty hautaamisen jälkeen syntyneinä vaurioina.

Cambellin mukaan lineaariset murtumat eivät aina ole välittömästi hengenvaarallisia. Ne aiheuttavat kuitenkin usein kallonsisäisiä vaurioita ja verenvuotoa, jotka voivat nopeasti johtaa tajunnan menetykseen ja kuolemaan.