Financial Timesin juttu sai aikaan kohun Suomessa, kun sen mukaan Suomi olisi ajamassa leikkauksia EU:n maataloustukiin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiisti tiedot ja antaa keskiviikkona eduskunnalle ilmoituksensa EU:n budjettineuvotteluista.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antaa keskiviikkona eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028–2034 budjetista käydyistä neuvotteluista.
Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa yksi tunti.
EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava kuuden maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot.