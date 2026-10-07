Maan uuden presidentin myötä Kosovossa saadaan päätökseen pitkä poliittinen kriisi.
Kosovossa parlamentti on valinnut Justina Shiroka Pulan maan uudeksi presidentiksi. Samalla maassa saadaan päätökseen pitkä poliittinen kriisi.
Asiasta äänestettiin vain hetkiä ennen määräajan umpeutumista. Jos takaraja äänestykselle olisi ylittynyt, maassa olisi voitu järjestää jo neljännet vaalit vajaan kahden vuoden sisällä.
Pääministeri Albin Kurtin hallitus varmisti opposition kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena kahden kolmasosan enemmistön, joka tarvittiin Pulan valitsemiseksi presidentiksi.