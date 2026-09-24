Palestiinaa tukevat protestit ja ulosmarssi sävyttivät Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun puhetta.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puhui torstaina YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Netanjahun noustessa puhujakorokkeelle nähtiin Palestiinaa tukevia mielenilmauksia ja ulosmarssi salista.
Netanjahu kutsui poistuneita "moraalisiksi pelkureiksi", kertoo brittilehti Guardian.
Puheessaan Netanjahu puolusti maansa sotatoimia Irania ja Hamasia vastaan sekä arvosteli länsimaita ja kansainvälistä mediaa Israelin vastaisesta suhtautumisesta.
Netanjahu sanoi Israelin iskujen Iraniin hyödyttäneen myös muita maita.
– Puolustaessaan itseään Israel puolustaa myös monia niitä maita, joiden edustajat juuri poistuivat tästä salista, hän sanoi viitaten ulosmarssiin.
Arvosteli Euroopan maita
Netanjahun mukaan monet maiden edustajat ovat yksityisesti kiittäneet Israelia siitä, että se on hänen mukaansa poistanut Iranin ydinaseuhan. Hän kutsui salista poistuneiden maiden toimintaa tekopyhäksi.
Puheessaan Netanjahu palasi myös Hamasin lokakuun 7. päivän 2023 hyökkäykseen, jota hän kuvaili juutalaisten pahimmaksi joukkomurhaksi holokaustin jälkeen.
Netanjahu kiitti myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia Israelin tukemisesta ja torjui väitteet siitä, että Israel syyllistyisi Gazassa kansanmurhaan.
– Olemme toteuttaneet lukemattomia toimia siviiliväestön suojelemiseksi. Onko tämä kansanmurhaa? Tietenkään ei. Se on kansanmurhan vastakohta, Netanjahu sanoi.
Lisäksi Netanjahu arvosteli Euroopan maita, joiden hän katsoi tukevan Israelia riittämättömästi.
Hyökkäsi Mamdania vastaan
Netanjahun vierailua New Yorkissa ovat varjostaneet kritiikki ja mielenosoitukset. New Yorkin pormestari on aiemmin kutsunut Netanjahua sotarikolliseksi.