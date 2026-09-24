Puheessaan Netanjahu palasi myös Hamasin lokakuun 7. päivän 2023 hyökkäykseen, jota hän kuvaili juutalaisten pahimmaksi joukkomurhaksi holokaustin jälkeen.

Puheessaan Netanjahu puolusti maansa sotatoimia Irania ja Hamasia vastaan sekä arvosteli länsimaita ja kansainvälistä mediaa Israelin vastaisesta suhtautumisesta.

Zohran Mamdani

Mamdani vastasi Netanjahun puheeseen lausunnossaan myöhemmin torstaina. Hän syytti tätä perusteettomien väitteiden esittämisestä ja Israelin toimien kaunistelemisesta Gazan sodassa.

Israelin kampanja näkyi New Yorkissa

Ennen puhetta Netanjahun hallitus rahoitti Manhattanille satoja Israelia tukevia ja Irania arvostelevia mainostauluja sekä kymmeniä viestejä kuljettaneita kuorma-autoja. Yhdessä mainoksista todettiin, että Yhdysvallat ja Israel seisovat yhdessä terrorismia vastaan.