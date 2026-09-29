Egypti ja Arabiemiraatit varoittivat Netanjahua Hamasin lokakuun hyökkäyksestä, lehdet kertovat.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vieraili Arabiemiraateissa pyytääkseen maan presidenttiä kiistämään mediatiedot siitä, että tämä olisi varoittanut Netanjahua etukäteen äärijärjestö Hamasin lokakuun 2023 hyökkäyksestä.
Vierailusta kertoivat uutistoimisto AP ja israelilainen tv-kanava Channel 12. AP:n mukaan Netanjahun matkasuunnitelma oli salainen.
Israelin pääministerin kanslia on sittemmin vahvistanut Netanjahun vierailleen Arabiemiraateissa. Kanslian mukaan vierailulla käsiteltiin alueellisia kysymyksiä.
Israelilaismedia Haaretzin mukaan Netanjahu suhtautui "varsin rauhallisesti" Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayedin varoitukseen, jonka mukaan Hamasin johtaja Yahya Sinwar suunnitteli operaatiota Israelia vastaan.
Israelin pääministeri Netanjahu pitämässä puhetta YK:n yleiskokouksessa.AFP / Lehtikuva
Hamas hyökkäsi kymmenen päivää myöhemmin ja tappoi noin 1 200 israelilaista, joista yli 800 siviilejä. Hamas otti lisäksi 251 panttivankia.
Hamasin hyökkäyksestä Netanjahua varoitti lokakuussa 2023 myös Egyptin tiedustelupäällikkö Abbas Kamel, raportoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Varoitus oli lehden mukaan Egyptiltä kolmas laatuaan.
Lokakuun hyökkäystä on pidetty Israelin tiedustelun täydellisenä epäonnistumisena.
Lue myös: Analyysi: Israel-politiikka on sekaisin ja epäluottamusesitys oire siitä
Vaalit tulossa
Israelissa pidetään vaalit 27. lokakuuta.
Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan suurimman puolueen paikasta taistelevat Netanjahun johtama Likud ja keskustalainen Yashar, joka perustettiin viime syksynä.
Yashar kannattaa Hamasin hyökkäystä perkaavan tutkimuskomission perustamista.