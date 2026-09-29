SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle.
Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle.
SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta.
Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne, ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta.
Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.