Googlen karttapalvelun uudet satelliittikuvat Gazan kaistalta paljastavat poikkeuksellisen laajat tuhot.
Uusissa kuvissa esimerkiksi Etelä-Gazan Rafahissa sijaitseva Tal as-Sultanin alue näyttää täysin tuhotulta.
Kuvassa Rafah ennen Israelin ja Hamasin välisen sodan alkamista heinäkuussa 2023.KUVA: GOOGLE. KUVANKÄSITTELY: MTV.
Tältä Rafah näytti tämän vuoden heinäkuussa.KUVA: GOOGLE. KUVANKÄSITTELY: MTV.
Myös Gazan suurimman sairaalan, al-Shifan, ympäristö on muuttunut lähes tunnistamattomaksi verrattuna sotaa edeltäneeseen aikaan.
Taiban moskeija kuvattuna Gazassa heinäkuussa 2023.KUVA: GOOGLE. KUVANKÄSITTELY: MTV.
Sama moskeija ympäristöineen nyt heinäkuussa.KUVA: GOOGLE. KUVANKÄSITTELY: MTV.
YK:n satelliittikeskus UNOSAT arvioi, että Gazassa oli tämän vuoden kesäkuun puoliväliin mennessä vaurioitunut tai tuhoutunut noin 201 000 rakennusta.
Se vastaa noin 82 prosenttia kaikista Gazan rakennuksista. Näistä yli 134 000 on UNOSATin mukaan täysin tuhoutunut.
Kokonaisia kortteleita kadonnut
Satelliittikuvat osoittavat, että tuho ei rajoitu yksittäisiin rakennuksiin.
Kokonaisia asuinkortteleita on hävinnyt, ja useita sairaaloita, kouluja sekä uskonnollisia rakennuksia on vaurioitunut tai tuhoutunut.
Asiantuntijat ovat arvioineet, että pelkkä raunioiden raivaaminen voi kestää jopa vuosikymmeniä. Jälleenrakennus olisi vielä tätäkin pidempi prosessi.
YK:n, Maailmanpankin ja Euroopan unionin yhteisarvion mukaan Gazan jälleenrakentaminen voi maksaa yli 70 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.
Yhdysvaltojen välityksellä lokakuussa 2025 saavutettu tulitaukosopimus hidasti sodan tuhoisinta vaihetta, mutta väkivalta ei ole loppunut.
Palestiinalaislähteiden mukaan yli 1 400 ihmistä on kuollut tulitauon aikana, ja sodan kokonaiskuolonuhrien määrä on noussut yli 74 000:een. Surmatuista yli 21 000 on lapsia.
AFP / Lehtikuva
Telttameri noussut Gazan rannikolle
Samaan aikaan 1,9 miljoonaa palestiinalaista – eli lähes koko Gazan väestö – on joutunut jättämään kotinsa ainakin kerran.
Satelliittikuvissa näkyy uusia laajoja teltta-alueita esimerkiksi al-Mawasissa lähellä Gazan rantaa, jonne on majoittunut suuria määriä Gazan sisäisiä pakolaisia.
Humanitaarinen tilanne on edelleen vakava. YK:n avustusjärjestöjen mukaan suuri osa väestöstä kärsii vakavasta ruokaturvattomuudesta.
Terveyspalvelut toimivat puutteellisesti, ja väliaikaisissa suojissa on raportoitu tartuntatauteja sekä hygieniapuutteita. Polttoaineen, lääkkeiden ja muiden välttämättömien tarvikkeiden saatavuus on rajoitettua.
Uutissivusto Al Jazeera on viime viikkoina raportoinut myös vaarasta, jonka sodassa vaurioituneet rakennukset aiheuttavat. Monet perheet asuvat edelleen romahtamisvaarassa olevissa taloissa, koska vaihtoehtoisia asumisratkaisuja ei ole.
Syyskuussa Gazassa romahti vaurioitunut kerrostalo, jossa kuoli yli 20 ihmistä.
Israelin ja Hamasin välinen sota on jatkunut lokakuusta 2023 lähtien.