Tiedon saaminen Gazan tapahtumista on erittäin vaikeaa.
Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistönvapausjärjestön CPJ:n selvitys.
Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita.
Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gazasta on erittäin vaikeaa.
Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gazassa kansanmurhaan.