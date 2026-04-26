MTV testasi, kuinka hyvin turvasumutin ja -valo todellisuudessa toimivat.

Henkilökohtaisia turvallisuustuotteita on myydään nyt paljon. Erilaisia hälyttimiä, valoja ja turvasumutteita on markkinoilla useita.

MTV:n kertoi aiemmin, että turvasumutteiden myyntimäärät ovat kasvussa kautta maan ja osissa maata jopa kominkertaistuneet.

Tilastojen ja viranomaisten mukaan Suomi on turvallisuudessaan maailman kärkitasoa, mutta turvattomuuden tunteeseen vastataan panostamalla henkilökohtaisiin turvalaitteisiin.

Kaupoissa myytävät turvallisuuslaitteet eivät vaadi myöskään erillislupia.

Turvasumutteet värjäävät

Testasimme, kuinka markkinoilla nopeasti tilaa valtaavat, turvasumutteet ja -valot toimivat.

Turvavalo eli taskulamppu, joka pystyy tuottamaan suuren valotehon tulisi häikäistä niin voimakkaasti, että pää on pakko kääntää pois.

Jopa 4000 luumenin teholla loistava valo toden teolla sokaisee hetkellisesti. Tavanomainen kodista löytyvä lamppu tohottaa 800–1100 luumenin teholla.

Kuluttajille myytäviä turvasumutteita on niin ikään markkinoilla useita.

Pääsääntöisesti niistä löytyy jokin voimakas ja mahdollisesti ihoa tai silmiä ärsyttävä haju ja väriaine.

MTV:n testipojat Ville Kettunen ja Leo Kirjonen kokeilivat toisiinsa, kuinka markkinoilla olevat tuotteet todella toimivat.

Katso videolta, kuinka testipojille turvatuotteiden kanssa oikein kävi.