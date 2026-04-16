Turkissa tapahtui kaksi kouluampumista kahden päivän sisällä.
Turkissa poliisi on pidättänyt yli 80 ihmistä kouluampumisiin liittyvän kiistanalaisen sisällön julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa.
Poliisin mukaan pidätetyt osallistuivat rikollisuutta ja rikollisia ylistävään sekä yleiseen järjestykseen kielteisesti vaikuttavaan toimintaan.
Turkissa on tapahtunut tällä viikolla kaksi kouluampumista, joissa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä.
Kouluampumiset ovat olleet Turkissa hyvin harvinaisia, mutta tällä viikolla ampumisia tapahtui kahtena peräkkäisenä päivänä.