Tulli epäilee suomalaisyritystä miljoonaluokan pakoterikoksesta. Yrityksen epäillään vieneen kuorma-autoja ja perävaunuja laittomasti Venäjälle.

Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti raskasta kalustoa Venäjälle noin 17 miljoonan euron edestä. Yhtiötä epäillään törkeästä säännöstelyrikoksesta.



Tullin mukaan yhtiö vei Venäjälle vuosien 2022 ja 2023 aikana 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Yhtiön epäillään vieneen raskasta kalustoa pääasiassa Nuijamaan tullitoimipaikan kautta Venäjälle siihen asti, kun Suomen itäraja suljettiin vuoden 2023 lopussa.

– Yhtiö on ilmoittanut Tullille, että se vie kuorma-autoja ja perävaunuja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todellisuudessa kaikki yhtiön vientiselvittämät ajoneuvot ovat päätyneet Venäjälle. Yhtiön myyntilaskujen perusteella ostajana on ollut turkkilainen yhtiö, jonka johtajana ja omistajana toimii Moskovaan sijoittautunut henkilö, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen Tullin tiedotteessa.



Rikoksista epäiltynä on kolme Suomen kansalaista, yhtiön omistaja sekä kaksi sen työntekijää. Yksi epäillyistä on vangittu.

Tulli kertoo myös, että sen selvityksessä on ilmennyt, että Suomen kautta olisi järjestelty raskasta kalustoa säännösten vastaisesti 12 EU-maasta. Sen tietojen mukaan Venäjälle olisi päätynyt yhteensä 558 kuorma-autoa ja 45 perävaunua, joiden yhteisarvo olisi ollut 79 miljoonaa euroa.