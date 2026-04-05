Ylivieskan kirkon palo kymmenen vuotta sitten nosti esiin kirkon ja yhteisöllisyyden merkityksen.

Tänä pääsiäisenä on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta Ylivieskan kirkon palosta.

Tuhopoltoksi selvinneessä palossa menetettiin 230 vuotta vanha puukirkko ja sen arvokas irtaimisto, josta osa periytyi 1600-luvulta. Kirkon palo oli suuri menetys, joka nosti esiin kirkon merkityksen kaupunkilaisille.

Kirkon palo on vielä elävänä asukkaiden mielissä.

– Tuli viesti, että kirkko palaa. Lähdimme katsomaan ja kuuma oli. Sen tunsi kauas ja uskomattomaltahan se tuntui, kertoo Tapani Niskanen.

Iina Myllyoja toteaa palon herättäneen surua ja järkytystä.

Seurakunnassa luultiin jo kaiken tuhoutuneen.

– Kun luultiin ettei mitään ole jäljellä, niin tuhkasta sitten kaivettiin ikivanha 1600-luvun messukasukka, kertoo kirkkoherra Eija Nivala Ylivieskan seurakunnasta.

Kun seurakunnassa selvittiin ensi järkytyksestä, jumalanpalveluksia pidettiin palaneen kirkon raunioilla ja palojäännöksistä tehtiin muistoesineitä, joilla kerättiin rahaa uuden kirkon rakentamista varten.

Nivalan mukaan Ylivieskan alueella talkooperinne on vielä vahva ja traagisessa tilanteessa se tuli erityisen vahvasti esille.

– Ehkä havahduttiin siihen, että se mitä ei enää ole, niin kuinka tärkeää se sitten kuitenkin olikin – paitsi tietenkin rakennuksena, mutta kyllä se symboloi syvempiä merkityksiä myöskin.