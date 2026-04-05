Matalapaine huonontaa pääsiäisen paluuliikennettä. Luvassa on vesisateita ja luntakin.

Pääsiäisen paluuliikenne alkoi vähitellen tänään, kerrottiin Fintrafficin tieliikennekeskuksesta iltapäivällä.

Vettä ja räntää on satanut paikoin, mutta tiet olivat vielä iltapäivällä tieliikennekeskuksen mukaan pääosin kuivia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Meteorologi Jenna Salminen kertoo, että paluuliikenteeseen on luvassa ainakin hetkittäin heikkenevää ajokeliä.

– Tällä hetkellä tulee lunta jo Turku-Pori-välillä. Sieltä on matalapaine puskemassa ylle ihan vesisadealuetta ja siellä seassa tulee lumista olomuotoa. Ajokeli voi päästä aika nopeasti huononemaan.

Salmisen mukaan sateiden mahdollisuus kasvaa lähituntien aikana pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Vaasan välillä.

Ja sateita on luvassa myös maanantain paluuliikenteeseen, sillä matalapaine puskee eteenpäin yhä enemmän sateita.

– Aamu- ja ilta-aikaan on vielä mahdollisuus räntä- ja lumisateeseen. Päivän tuntumassa sateet tulevat laajalti veden muodossa.

Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että paluuliikenne on vilkkaimmillaan maanantaina puolen päivän jälkeen Kolmos-, Nelos- ja Vitosteillä.