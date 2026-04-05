Pääsiäisen aikaan syödään paljon lammasta. Toinenkin herkku on parhaimmillaan samoihin aikoihin, nimittäin Lapin poron kuivaliha.

Kuivaa lihaa voi valmistaa lihasta kuin lihasta, mutta vain Lapin poron kuivalihalla on EU:n myöntämä suojattu alkuperänimitys. EU:n papereissa on määritelty tarkasti, miten Lapin poron kuivaliha valmistetaan. Tosin Lapissa ei papereita tarvitse lukea, sillä siellä kuvailtu tapa on juuri se, miten Lapissa on aina tehty.

Kevättalvella lihoja näkyy kuivumassa monien talojen pihoissa. Lihat riippuvat teräskoukuissa tai muovinarussa katon alla. Kuivuvat lihat suojataan verkolla siten, etteivät mitkään eläimet pääse niiden kimppuun.

Kuivatusaika riippuu säistä. Liha kuivuu tuulen sekä yön ja päivän lämpötilavaihtelujen ansiosta.

Kuivalihamarkkinat pääsiäisenä

Kuivaliha on niin merkittävä elintarvike, että sen ympärille on rakennettu perinneruokatapahtuma Savukoskella. Tänä vuonna oli järjestyksessään 39. Kuivalihamarkkinat. Tapahtuman aikana pikku kunnan väkimäärä kolminkertaistuu. Tapahtuma järjestetään aina pääsiäislauantaina.

Kuivalihaa suosivat erityisesti vaeltajat, metsässä työtään tekevät, poromiehet ja pitkän matkan hiihtäjät, sillä siinä on paljon proteiinia, sopivasti suolaa ja se on kevyttä kantaa.

– Se palauttaa nopeasti kehon luonnolliset suolat, sanoo poromies Kari Kilpimaa.

Markkinavieraiden kanssa jutellessa käy helposti selväksi, että kuivaliha on parhaimmillaan jossakin muualla kuin kotona pöydän ääressä nautittuna.

– Syön sitä yleensä metsässä, kun se pitää energiat ylhäällä, sanoo Tarja Saarinen Laukaasta.

– Puukolla lastuja retkellä, sanoo Sinikka Kähkönen Kemijärveltä.

– Ja junassa sitä on mukava syödä ja hiihtoretkillä, täydentää Kari Luoto.