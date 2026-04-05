Potkut Dallasista saanut Peter DeBoer korvaa nyt New York Islandersin erottaman Patrick Royn.
Jääkiekon NHL:ssä pelaava New York Islanders ilmoitti sunnuntaina antaneensa potkut päävalmentajalleen Patrick Roylle. Kanadalaislegenda oli toiminut seuran peräsimessä tammikuusta 2024 lähtien.
Vastuun Islandersin puikoissa ottaa kanadalaismaanmies Peter DeBoer, joka sai viime kesänä potkut Dallas Starsista. Dallas pelasi hänen johdollaan kolmesti peräkkäin läntisen konferenssin finaaleissa.
DeBoer toimi helmikuussa Milanon olympiaturnauksessa Kanadan apuvalmentajana. Hän oli apuluotsaamassa Kanadaa myös vuosi sitten NHL-pelaajien 4 Nations -turnauksessa.
New York Islandersin päävalmentajaksi hyppäävä Peter DeBoer luotsasi edelliskausina Dallas Starsia.Jerome Miron
New York Islanders on kärsinyt neljä peräkkäistä tappiota. Se on kiinni viimeisessä suorassa pudotuspelipaikassa Metropolitan-divisioonan kolmannella sijalla.
Viime kaudella seura jäi pudotuspelien ulkopuolelle.