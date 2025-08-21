Ostitko tämän lämmittimen Prismasta? Tukesilta tärkeä huomio!

Joensuun Prisma
Tukes varoittaa Prismassa myydyn lämmittimen käyttöohjeen puutteista. Kuvituskuva.All Over Press
Julkaistu 7 minuuttia sitten

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa lämmittimen puutteellisista käyttöohjeista.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Prismassa myydyn Idala /Euromate GmbH SMDL01A -läpivirtauslämmittinen käyttöohjeen puutteista.

Käyttöohjeen virheen vuoksi tuotteessa voi olla palovaara.

Tukesin mukaan lämmittimen käyttöohjeissa on virheellisesti tieto lämmittimen soveltuvuudesta myös kiinteästi seinään asennettavaksi.

Todellisuudessa lämmitin soveltuu käytettäväksi vain siirrettävänä lisälämmittimenä. 

a303dcd3-9473-4421-9936-c68746f7e4e4_LJA-20250422-01pTukes varoittaa käyttämästä lämmitintä kiinteästi asennettuna.Tukes

Kiinteässä seinäasennuksessa lämmittimen yläpinnan ilman ulostuloritilän pintalämpötila ja yläpuolisen tilan lämpötilannousu ylittävät reilusti turvallisuusstandardin asettamat rajat aiheuttaen palovaaran, Tukes varoittaa. 

Tuotteesta ja sen käyttöohjeista puuttuu myös käytön aikaisia turvallisuusvaroituksia.

Lue myös: Tukes: Poista tämä laturi heti käytöstä!

Mitä pitää tehdä?

Jos omistat tämän lämmittimen, ja se on sinulla kiinteästi seinään asennettuna, lopeta lämmittimen käyttö kiinteästi asennettuna heti. Pura asennus palovaaran välttämiseksi.

SOK antaa lisätietoja toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta. 

d01a9c15-65a4-4ea3-8423-10cd4ad81e12_LJA-20250422-01y_myyntikuvaLämmitintä on myyty Prismassa.Tukes

Tuotteelle suoritetaan markkinoilta poisto. Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

Tuotteelle ei kuitenkaan ole määrätty takaisinvetoa.

Lue myös: Leivänpaahtimessa sähköiskun riski

Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?

3:29imgKemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi

Lisää aiheesta:

Leivänpaahtimessa sähköiskun riskiTukes: Poista tämä laturi heti käytöstä!Onko sinulla tämä laite? Poista käytöstäOstitko tämän tuotteen Powerista? Poista käytöstäPoista tämä led-valaisin heti käytöstäPoista tämä kaiutin käytöstä välittömästi
TurvallisuusLämmitysPrismaLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Turvallisuus