Ostitko tämän lämmittimen Prismasta? Tukesilta tärkeä huomio!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa lämmittimen puutteellisista käyttöohjeista.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Prismassa myydyn Idala /Euromate GmbH SMDL01A -läpivirtauslämmittinen käyttöohjeen puutteista.
Käyttöohjeen virheen vuoksi tuotteessa voi olla palovaara.
Tukesin mukaan lämmittimen käyttöohjeissa on virheellisesti tieto lämmittimen soveltuvuudesta myös kiinteästi seinään asennettavaksi.
Todellisuudessa lämmitin soveltuu käytettäväksi vain siirrettävänä lisälämmittimenä.
Tukes varoittaa käyttämästä lämmitintä kiinteästi asennettuna.Tukes
Kiinteässä seinäasennuksessa lämmittimen yläpinnan ilman ulostuloritilän pintalämpötila ja yläpuolisen tilan lämpötilannousu ylittävät reilusti turvallisuusstandardin asettamat rajat aiheuttaen palovaaran, Tukes varoittaa.
Tuotteesta ja sen käyttöohjeista puuttuu myös käytön aikaisia turvallisuusvaroituksia.
Mitä pitää tehdä?
Jos omistat tämän lämmittimen, ja se on sinulla kiinteästi seinään asennettuna, lopeta lämmittimen käyttö kiinteästi asennettuna heti. Pura asennus palovaaran välttämiseksi.
SOK antaa lisätietoja toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta.
Lämmitintä on myyty Prismassa.Tukes
Tuotteelle suoritetaan markkinoilta poisto. Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.
Tuotteelle ei kuitenkaan ole määrätty takaisinvetoa.
