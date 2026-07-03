Novak Djokovic purki tuskaansa merkillisesti.

Serbian tennistähti Novak Djokovic hoiteli Wimbledonin grand slam -turnauksen kolmannen kierroksen ottelun kaksi ensimmäistä erää ranskalaista Arthur Rinderknechiä vastaan 7–5, 6–4.

Kolmas erä lähti kuitenkin menemään maailmantähdeltä tyystin luiskaan. Rinderknech karkasi siinä 5–0-johtoon.

Djokovic yritti herätä itseään tauolla fyysisin keinoin. Serbialainen ojensi vasemman jalkansa suoraksi ja hakkasi sitä peräti 11 kertaa.

Oma syöttövuoro ei ottanut kuitenkaan heti sen jälkeen sujuakseen. Djokovic oli jo 0–30-tappioasemassa, mutta onnistui lopulta kairaamaan siitä erän ainoan pelivoittonsa 40–30-lukemin. Erä meni kuitenkin Rinderknechille 6–1.

Neljännessä erässä serbialainen palaili jo normaalimpaan päiväjärjestykseen, joskin tarvitsi sen voittoon tie-breakin.

Koko matsi meni kaksinpelin maailmanlistalla tällä hetkellä kahdeksantena olevalle ja Wimbledonissa seitsemänneksi sijoitetulle pelurille erin 3–1.

– Oli paljon liukasteluja ja liukumista, pudotuslyöntejä ja kissa ja hiiri -leikkiä, Djokovic kuvaili The Guardianin mukaan.

Seitsenkertainen Wimbledon-mestari kehaisi ATP-rankingissa 28:ntenä majailevan vastustajansa saaneen hänet pois mukavuusalueeltaan tempoa vaihtelemalla.

– Olen todella helpottunut, että selvisin tästä.

Djokovic nousi samalla sivuamaan Roger Federerin ennätystä: kummallakin on 105 otteluvoittoa Wimbledonin kaksinpelissä.